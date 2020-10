El sector de la restauració avisa el Govern que portarà als tribunals el tancament de bars i restaurants

Altres notícies que et poden interessar

El Gremi de Restauració de Barcelona ha advertit al Govern que portarà als tribunals qualsevol intent de tancar bars i restaurants. En una entrevista a Rac1, el director del Gremi, Roger Pallarols, ha dit que l'executiu català "tindrà tot el sector de la restauració de Barcelona davant, una oposició frontal" perquè les famílies "no poden aguantar més"."No acceptarem de bon gran aquest tipus de restriccions", ha advertit. Pallarols també ha lamentat que "un titular tan gruixut" com el tancament del sector de la restauració s'hagi filtrat als mitjans i ha dit que si això és el que els comuniquen a la reunió d'aquest matí a Palau seria "escandalós". A hores d'ara el sector de bars i restaurants està reunit amb representants de la Generalitat per abordar la qüestió.El Gremi de Restauració considera que bars i restaurants no són punts de contagi i que les restriccions no serveixen per evitar la propagació del virus, que segueix augmentant malgrat que, a la capital catalana, el sector ja aplica mesures des del 18 de juliol. Pallarols ha criticat que en una setmana s'hagi passat de parlar d'obrir l'oci nocturn a instar al tancament de tota la restauració, amb "intervencions desconcertants" del departament de Salut i anuncis que causen "una enorme indignació".

