I de cop la teva infància se't posa al davant i et canta una cançó.El 19 d'octubre anunciem el dia que es posen a la venda les entrades d'aquest concert que remourà estomacs.Les 4 generacions de Macedònia juntes en un mateix escenari! Les cançons que cantaves quan eres petita... pic.twitter.com/QmBrBooOy6 — Macedònia (@GrupMacedonia) October 13, 2020

Les 4 generacions de Macedònia s'uneixen per fer un concert, des de la primera generació del 2002-2007 fins a l'última, del 2017-2021. Es reuniran en el concert de comiat de la generació actual, que encara no té data ni lloc.Tal com han anunciat a les xarxes socials del grup, el 19 d'octubre anunciaran el dia de la venda d'entrades.El grup Macedònia va començar l'any 2000, format per dues noies, fins al 2002 que va passar a tenir cinc components. Cada cinc anys les components del grup s'han anat renovant per mantenir l'ambient juvenil del públic al qual es dirigeixen. Actualment, ja fa 20 anys que Macedònia acompanya als petits amb cançons com Posa'm un suc (2001) o Bla, bla bla (2008).

