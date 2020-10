Sánchez acusa el PP de ser un partit «antisistema» per bloquejar la cúpula judicial

Matí de nova bronca entre el PSOE i el PP a la sessió de control al Congrés. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat aquest dimecres els populars de "bloquejar" la renovació de el Consell General de Poder Judicial (CGPJ) i ha assenyalat que des que Pablo Casado lidera aquesta formació "ha deixat de ser un partit d'Estat" per convertir-se en "un partit antisistema". El cap de l'oposició ha replicat carregant contra Sánchez, de qui ha dit que és un president "fallit" i ha avisat que no pactarà "res" amb ell mentre no rectifiqui.En un intercanvi verbal tens, Casado ha exigit al president del govern que expliqui per què "amenaça amb una reforma a la polonesa" del CGPJ, que, al seu parer, "liquidaria la separació de poders i la independència judicial"."Mentre no retiri el seu atropellament legal, no hi ha res a pactar. A mi no em pressiona ningú i menys vostè", ha deixat anar Casado a Sánchez després de la proposició de llei per rebaixar la majoria parlamentària per a la renovació del CGPJ que el PSOE i Unides Podem han registrat aquest dimarts a la cambra baixa.Casado ha advertit de nou a Sánchez que, si "no rectifica", el PP acudirà al Constitucional, a les institucions i als tribunals europeus. També li ha sol·licitat que "no posi en risc els fons de reconstrucció per atacar l'Estat de Dret".També ha emplaçat Sánchez a "no buscar falsos culpables", perquè el seu ministre va formar part d'un consell que es va retardar en la seva renovació dos anys i el PSOE "va bloquejar la presidència del Constitucional quatre anys". Dit això, ha reclamat al president del govern espanyol "tornar a la legalitat" i donar suport a la proposta de despolitització judicial que el PP va registrar aquesta setmana."Expulsi d'aquest procés a Podem", ha insistit el líder del PP, que ha assegurat que no permetrà que "introdueixin un cavall de Troia" contra el sistema constitucional i s'ha referir a la formació d'Iglesias com "un partit imputat, que carrega contra el jutge, el Rei i defensa a batasunos, independentistes i dictadors bolivarians". Segons ha reconegut, el PP es pot entendre amb Podem per aprovar l'Ingrés Mínim Vital, però "mai perquè jutges i fiscals estiguin a sou d'Iglesias i Monedero".Així mateix, Casado també li ha recriminat que no tingui "el coratge" d'acudir a al Congrés a defensar l'estat d'alarma que ha "imposat" a Madrid i que no actuï en altres autonomies "on governa l'esquerra" i tenen "més incidència de contagis"."A Europa ja veuen a aquest país com un estat fallit, però s'equivoquen, l'únic fallit és vostè com a president del govern", ha dit a Sánchez, a qui ha acusat de "mentir tota l'estona", també amb la xifra de morts de la pandèmia.Després d'assegurar que quan el PP és a l'oposició defensa la Carta Magna "a mitges, en funció del que li convingui o no", Sánchez ha acusat el PP de "bloquejar" el CGPJ, el Defensor de el Poble i el Tribunal Constitucional. "I així li va a la democràcia espanyola des de que vostès estan a l'oposició", ha manifestat.És mes, ha subratllat que amb Casado al front, el PP ha deixat de ser "un partit d'Estat" per convertir-se en un partit "antisistema" que "no compleix amb la Constitució" i li ha demanat que "rectifiqui" abans de que "sigui molt tard" per a ell i per al seu partit.En la seva intervenció, el president de l'PP ha demanat de nou al cap de l'executiu que cessi el seu vicepresident Pablo Iglesias després que el jutge del cas Dina hagi demanat investigar-lo per tres delictes.Sánchez ha respost demanant al PP que defensi la presumpció d'innocència i li ha recalcat que, a diferència del que passava amb el PP, en el seu govern "no hi ha ni processats, ni imputats, ni condemnats". "El vicepresident segon i tots els membres del govern tenen la meva i més absoluta confiança", ha asseverat.Durant la sessió de control, Sánchez ha culpat de la judicialització del conflicte català als dirigents independentistes que "vulneren sistemàticament" resolucions judicials, una al·lusió a l'expresident Quim Torra. En resposta a la CUP, Sánchez ha assegurat que valora "raonablement bé" la seva estratègia per destensionar la política catalana. Ha defensat el diàleg obert amb la Generalitat i l'agenda "progressista" de 44 punts que van posar sobre la taula.

