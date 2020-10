Investiguen una vintena d'agents dels Mossos i la policia espanyola per les protestes de la sentència

L'organització de defensa dels drets humans Iridia ha actualitzat aquest dimecres l'informe sobre violència institucional amb motiu del primer aniversari de la sentència de l'1-O. El col·lectiu ha atès 204 casos i està litigant 13 casos greus que inclouen, entre d'altres, dues pèrdues de visió. Segons han informat aquest matí a través d'una roda de premsa telemàtica, hi ha 19 agents imputats, dels quals 16 són Mossos d'Esquadra i tres són de la policia espanyola. Entre els casos que s'estan investigant hi ha sis víctimes per l'impacte de projectil de foam o pilota de goma, tres casos de cop de porra al cap, un atropellament i cinc casos de cops de porra amb amenaça i atemptat contra la integritat moral.Sònia Olivella, advocada i directora de litigi d'Iridia, ha desgranat les dades. Durant les protestes de la sentència es van atendre 204 persones per via telefònica, mail o presencialment en el marc del dispositiu Som Defensores. Entre el casos que porta l'associació hi ha una agressió a la cruïlla entre la Diagonal, Bruc i Roger de Llúria per part d'un agent de la Brimo. En relació a aquest cas hi ha set agents imputats. "Li van etzibar una puntada de peu i un cop al cap amb la porra mentre l'agafaven entre tres agents. Van colpejar-lo a les costelles, cops de cap amb el casc i cops a la zona del còccix", ha detallat Olivella. També hi va haver amenaces i comentaris intimidatoris dels agents contra la víctima.Un altre cas que porta Iridia és el d'una noia menor d'edat que va patir una agressió policial dins d'una cafeteria. Li van retorçar el braç amb comentaris com "os vamos a matar" o "te vamos a pegar como nunca lo hemos hecho". En aquest cas hi ha un agent imputat i la víctima va patir un "impacte psicològic molt fort". Els advocats han remarcat els efectes psicològics sobre les persones afectades per la violència policial, que encara avui tenen conseqüències en el seu dia a dia, amb sensació de por, problemes per sortir de casa o desconfiança cap als agents de la policia. L'advocada i codirectora d'Iridia, Anaïs Franquesa, ha denunciat que es va un ús indegut de la porra, amb cops "de dalt a baix" o en zones sensibles com ara el cap. "Es veu clarament en les imatges com després deixen la víctima a terra i no li donen assistència mèdica malgrat els crits de dolors", ha afegit Franquesa.Des de l'equip psicosocial s'han atès 13 persones relacionades amb els casos de mobilitzacions post-sentència, dues són casos amb pèrdua de visió, dues més amb lesions greus en altres zones del cos, i la resta per lesions físiques lleus però amb fort impacte psicològic. Natàlia Abrego, psicòloga d'Iridia, ha detallat que a nivell general els casos que porta l'organització presenten simptomatologia d'ansietat i depressió, dificultats per dormir i per menjar, malsons, sentiment de tristesa o paràlisi. Iridia ha denunciat que les actuacions policials d'aquells dies tenien per objectiu "ferir psicològicament" els manifestants.Des d'Iridia ja fa temps que es denuncia l'ús de bales de goma, que estan prohibides a Catalunya per decisió del Parlament. Durant les protestes per la sentència es van utilitzar aquest projectils en un dispositiu coordinat pels Mossos, un cos que no disposa d'aquesta eina per a l'ordre públic. "Durant aquelles setmanes es van utilitzar bales de goma quan no s'hauria d'haver fet", ha dit Franquesa. D'altra banda, també es van utilitzar projectils de foam per dispersar i van ferir molts dels manifestants, en alguns casos amb lesions greus.L'emergència sanitària ha afectat negativament aquests casos i n'ha paralitzat la investigació. "Els casos de violència institucional costen d'investigar, es difícil", ha dit l'advocada Anaïs Franquesa. Durant aquest any hi ha hagut declaracions d'agents i algun arxivament que s'ha hagut de recórrer. "Les investigacions no han avançat tot el que voldríem", ha admès Franquesa. Els agents -tant de Mossos com de Policia Nacional- són "difícils d'identificar" i hi ha tres casos que s'estan investigant en què no hi ha imatges dels fets concrets.

