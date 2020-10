La proposta d'Oriol Mitjà per «estalviar confinaments» i «mantenir-ho tot obert»

Aquesta vegada sembla que ja no hi ha volta enrere i penso que serà molt encertat i necessari el re-confinament durant 15 dies.



Però si tenim un bon pla de testeig ens podem estalviar confinaments futurs! — Oriol Mitjà (@oriolmitja) October 14, 2020

Oriol Mitjà ha valorat les noves mesures contra el coronavirus de la Generalitat. L'investigador parla directament d'un retorn a la fase 0 que en el context actual no veu amb mals ulls, si bé manifesta que no s'hauria d'haver arribar a aquest extrem: "Ja no hi ha volta enrere i penso que serà molt encertat i necessari el reconfinament durant 15 dies".En resposta a una usuària de Twitter, Mitjà proposa "mesures que no siguin restrictives", com és el cas del "testeig proactiu" per tal de "mantenir-ho tot obert". L'epidemiòleg afirma que amb "un bon pla de testeig" es podrien "estalviar confinaments futurs".Mitjà lamenta la situació de la cultura a Catalunya, molt castigada per les restriccions contra la Covid-19: "Cultura no són només els teatres, sinó que els concerts, les festes majors, congressos, etc. estan tots tancats. I pitjor estan en altres sectors!", exclama. Per aquest motiu, l'investigador creu que "cal donar solucions per a tothom".L'epidemiòleg ja va advertir al Govern aquest dimarts que la segona onada "empitjora" i fan falta ser més "proactius i ambiciosos". Així, va demanar fer ja cribratges massius universals, posant d'exemple el Regne Unit i la seva operació "Moonshot".L'investigador insisteix en utilitzar "proves ràpides", especialment les d'antigen. Aquestes són, per ell, "les més adequades perquè són barates i es poden fabricar en grans quantitats". Es tracta d'unes proves "lleugerament menys sensibles que la PCR, així que detecten millor a persones amb nivells alts de virus (les més infeccioses", defensa. En aquest sentit, Mitjà explica que les proves ràpides "permeten aïllar les persones infeccioses asimptomàtiques a temps i frenar la transmissió".

