Identificats els símptomes que indiquen més risc de mort en la Covid

La presència de febre, pneumònia i dificultats respiratòries són factors de risc associats a més mortalitat en malalts de covid-19. Ho determina l'estudi de la Universitat Rovira i Virgili, l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili i l'Hospital Sant Joan de Reus, que es va dur a terme durant les primeres setmanes de la pandèmia.La recerca també ha observat un efecte directe sobre el risc de mort en pacients amb diabetis mellitus o càncer però no en altres malalties prèvies com les cardiovasculars, neurològiques o gastroenterològiques. L'estudi ha comprovat que l'índex de comorbiditat de Charlson que s'utilitza en medicina interna per avaluar el risc de mort, és adequat en aquest tipus de pacients.L'estudi assenyala que encara "falta informació" sobre les característiques de la infecció per covid-19 fora de la Xina i que el treball de recerca que han dut a terme els investigadors de la URV i l'IISPV a l'Hospital de Reus "omple un buit en la caracterització de la malaltia a l'àrea mediterrània". L'estudi s'ha publicat a la PLoS One, una comunitat de revistes científiques, creada per facilitar l'accés a tota la comunitat a les investigacions i accelerar l'avenç científic.

