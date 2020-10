Detingut per estampar el cotxe a la comissaria dels Mossos de Ripoll

🔴 Un individu ha encastat el cotxe contra la comissaria dels @mossos a #Ripoll sense que hi hagi cap ferit. El conductor està detingut. pic.twitter.com/rakzAP92SW — Ràdio Girona - SER Catalunya (@SERGirona) October 14, 2020

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Ripoll han detingut avui un home, de 45 anys, veí de Ripoll, com a presumpte autor d’un delicte de danys, d’atemptat contra el agents de l’autoritat i contra la seguretat viària per conduir temeràriament.Els fets han succeït aquesta matinada a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Ripoll on, quan passaven pocs minuts de les cinc un home, que presentava símptomes d’anar sota els efectes de begudes alcohòliques, s’ha personat per presentar una denúncia.Pocs minuts després, mentre esperava a fora de l’edifici, ha engegat el seu vehicle i l’ha encastat a la porta principal de la comissaria. En aquell moment, no hi havia cap persona en aquesta zona de la comissaria i ningú ha resultat ferit.Immediatament s’ha detingut el conductor i s’ha comprovat que únicament havia causat danys a l’entrada de l’edifici.El detingut, que no té antecedents, passarà a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Ripoll en les properes hores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor