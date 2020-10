Marxa en cotxe a Lledoners per denunciar els tres anys de presó dels Jordis

Marxa de l'ANC pels tres anys dels Jordis a la presó Foto: ANC

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat per aquest divendres una marxa de cotxes fins al centre penitenciari de Lledoners i un acte polític a Manresa "per denunciar la repressió i persecució que pateix l'independentisme". Les accions reivindicatives es faran coincidint amb el primer aniversari de la sentència de l'1-O i dels tres anys de l'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart que se celebren aquesta setmana.Per recordar uns fets "injustos, antidemocràtics i que atempten contra els drets fonamentals", l'ANC proposa fer una volta per l'exterior de la presó i l'acte polític a Manresa en un espai pendent d'anunciar. Per envoltar Lledoners, es faran tres columnes de vehicles des de diferents punts del territori.En un comunicat, l'ANC ha dit que amb aquesta iniciativa vol deixar clar que l'Estat és "expert" en vulnerar drets fonamentals, utilitzar "antidemocràticament" els tribunals i "convertir drets en delictes".L'entitat avisa que si les administracions publiquen noves restriccions, la mobilització pot veure's afectada. "A dia d'avui, aquesta acció es pot fer seguint tots els requeriments sanitaris", han manifestat. La marxa en cotxe a Lledoners està prevista per divendres a la tarda entre les 18 i 19 hores. L'acte polític a Manresa es farà a les 19:30h.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor