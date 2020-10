Científics catalans alerten: la segona onada a Europa ja és una «segona explosió»

Els científics catalans del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOMSC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) asseguren que la segona onada de Covid-19 a Europa ja es pot considerar com una "segona explosió" a tot el continent. Aquest grup d'investigadors són els mateixos que elaboren de manera periòdica els informes sobre l'evolució de la pandèmia que fan servir les autoritats sanitàries al territori.Segons ha avançat l'agència EFE i han ampliat diversos mitjans, el BIOCOMSC i l'Institut d'Investigació Germans Trias i Pujol (IGTP) -encarregats de controlar els indicadors epidemiològics de totes les regions i països d'Europa- alerten en el seu últim informe que la pandèmia es troba en una fase de "segona explosió" en lloc d'una "segona onada", i tornen a situar Europa com l'epicentre mundial de l'expansió de virus actualment, amb 81.000 nous casos diagnosticats diàriament.Els contagis al continent europeu han augmentat exponencialment des de mitjans de juliol i ja es notifiquen fins a 81.000 nous casos diaris, 15 per cada 100.000 habitants cada dia, l'índex de creixement més alt en els últims mesos. Aquestes xifres estan per sobre de les de l'Índia, que s'ha situat com a segona regió mundial en incidència amb 67.000 nous casos diaris, segons l'últim informe elaborat per l'IGTP i el BIOCOMSC.Els experts xifren que 220 milions de persones, el 42% de la població europea, viu en països amb una incidència acumulada en els últims 14 dies per cada 100.000 habitants (IA14) superior a 200, un indicador que es considera alt per sobre de 100. Els científics han denunciat en l'últim informe que la majoria de països europeus no ha previngut l'expansió de virus amb mesures estrictes com l'ús de la màscara, la distància física i el rentat de mans, un factor que al costat de la manca de vigilància epidemiològica sistemàtica durant l'estiu pot ser "clau" en el desenvolupament de l'epidèmia en els últims mesos.