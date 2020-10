Els restauradors de Barcelona qualifiquen d'«inadmissible» una nova reducció d'horaris

Altres notícies que et poden interessar

El Gremi de Restauració de Barcelona ha llançat aquest dimarts un avís a la Generalitat. Els restauradors de la capital consideren que una eventual reducció de l'horari dels locals seria "inadmissible", tal com expressen en un comunicat.En el mateix comunicat, el gremi recorda que l'activitat de bars i restaurants està parcialment limitada des del 18 d'octubre, amb restriccions d'aforament, la prohibició de consumir a la barra i la impossibilitat de disposar de taules per a més de sis persones. Des d'aleshores, els establiments han de tancar a la una de la matinada com a màxim i no poden acceptar clients més enllà de mitjanit."Entendríem les restriccions si estiguessin contribuint a disminuir el nombre de contagis, però no és així, la xifra no fa més que pujar. La Generalitat ha de canviar d’estratègia i buscar els veritables focus de contagi", defensa el director general del gremi, Roger Pallarols.Uns focus de contagi que, segons Pallarols, estan actius en "altres espais de socialització" que, "escapen" a la supervisió administrativa. "Estigmatitzar la restauració no funciona, ni en termes epidemiològics ni tampoc a nivell econòmic: aquest treballar a mig gas és agònic”, diu el director general.Aquest dimecres el Gremi de Restauració de Barcelona i altres associacions del sector es reuniran amb la Generalitat, en una trobada que s'havia de produir avui i que finalment s'ha ajornat. Els propietaris de bars i restaurants de la capital també reclamaran al Govern que intervingui per aconseguir rebaixes en el pagament de lloguers dels establiments.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor