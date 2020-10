Barcelona denuncia a la Fiscalia l'exhibició de símbols feixistes el 12 d'octubre

🔴Denunciem a Fiscalia l'enaltiment del nazisme i els discursos d'odi en la concentració d'ahir al matí a l'Estàtua Colon.



El PP i C's farien bé de desmarcar-se'n. I de trencar qualsevol acord amb aquells q agiten la bandera del feixisme i atempten contra la Memòria Democràtica. pic.twitter.com/wsuD6dhKjh — Marc Serra Solé (@MarcSerraSole) October 13, 2020

L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat a la fiscalia l'exhibició de "símbols anticonstitucionals" durant la concentració espanyolista el 12-O al monument de Cristòfol Colom. Segons ha explicat el regidor de Drets de Ciutadania, Marc Serra, l'Oficina per la No Discriminació (OND) ha analitzat imatges en què es veu com participants de la concentració exhibeixen banderes franquistes o esvàstiques i proclamen crits com "Heil Hitler" o "Viva Franco", fets que diu podrien constituir un delicte d'odi.En l'escrit presentat al ministeri públic, l'Ajuntament proposa parlar amb els periodistes que van enregistrar imatges si és necessari. "El que volem és que la justícia actuï", ha dit Serra, que ha afegit que ara la fiscalia ha de decidir si obre o no diligències.EL text enviat a Fiscalia recull que la concentració ha estat organitzada per Somatemps, Catalunya Suma per Espanya i Vox i esmenta els noms d'alguns dels participants en l'acte amb ofrena floral inclosa. Es descriu també com un grup de persones convocades pel Frente Nacional Identitario va cremar una estelada mentre feia la salutació nazi, exhibint banderes preconstitucionals i una de molt grossa "amb una petita modificació d'una creu gamada".Davant dels fets exposats, que l'Ajuntament considera podrien ser constitutius de diversos delictes del Codi Penal, se sol·licita a la fiscalia que instrueixi diligències per determinar els fets, l'autoria i les circumstàncies i les aporti al jutjat competent per instruir diligències prèvies per un possible delicte d'odi."Nosaltres creiem que ho ha de fer perquè s'ha de ser contundent; no es pot deixar impune l'exhibició de símbols franquistes o feixistes o simbologia nazi", ha assegurat Serra. El regidor també ha instat als partits "que es consideren demòcrates i van participar en l'acte, com Vox, s'aïllin i es retractin". En una piulada al seu compte de Twitter, Serra ha fet referència explícita a Ciutadans i el PP.

