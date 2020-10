Quatre de cada deu morts addicionals durant la pandèmia no estan relacionades amb la Covid-19

Covid-19





L'estudi va trobar marcades diferències geogràfiques en la mortalitat. El centre i sud d'Itàlia no va semblar veure afectat en gran manera per la pandèmia entre gener i abril, i en general no va registrar més morts de les que va predir el model, probablement a conseqüència del bloqueig nacional imposat pel govern italià des de principis de març.



Els investigadors diuen que el seu model podria usar-se per a la vigilància de la mortalitat gairebé en temps real, per monitoritzar contínuament les tendències locals i detectar un augment en els casos de Covid-19 ràpidament, veient on les taxes de mortalitat es desvien de la franja esperada. Els investigadors van comparar les taxes de mortalitat setmanals en les àrees de les autoritats locals amb el que havien predit per a aquesta àrea basant-se en quatre anys de dades, tenint en compte l'època de l'any i incloent les dades de temperatura de l'aire (un clima més suau a l'hivern s'associa amb una menor mortalitat), així com per a la correlació geogràfica, és a dir, el fet que les tendències de mortalitat són més semblants en àrees geogràficament properes entre si.

Un estudi que ha analitzat el nombre de morts en cadascuna de les 7.251 àrees d'autoritats locals d'Itàlia durant els primers quatre mesos de l'any i va comparar aquestes xifres amb prediccions basades en dades de 2016-2019, ha comprovat que aproximadament 24.000 persones més van morir a Llombardia del que s'esperava entre gener i abril, però només 14.000 d'aquestes morts estaven relacionades ambL'estudi, dirigit per investigadors de la University College de Londres i l'Imperial College de Londres i publicat a la revista PLOS ONE , ha trobat que Llombardia tenia la quantitat més gran de morts en excés de totes les regions d'Itàlia. Després de comparar-ho amb les dades oficials sobre les morts confirmades per Covid-19, els investigadors van estimar que encara hi havia 10.197 morts més de les predites segons les tendències passades, o el 43% de totes les morts en excés.Els investigadors creuen que això pot atribuir-se a un accés retardat o reduït a l'atenció mèdica per altres problemes de salut, mentre que algunes de les morts poden haver estat persones amb Covid-19 les morts no es van registrar com a tals, potser perquè no es va fer la prova de virus.