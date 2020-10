Ayuso acusa Sánchez d'«aniquilar» l'autonomia de Madrid

Altres notícies que et poden interessar

Ofensiva de Isabel Díaz-Ayuso contra l'estat d'alarma en vigor des de divendres passat per frenar la greu progressió del coronavirus a la regió . La presidenta de Madrid ha comparegut per sorpresa aquest dimarts a la tarda, acompanyada per l'alcalde de Madrid, José Luis-Martínez Almeida, per exigir a l'executiu espanyol la retirada de la mesura extraordinària, que implica el confinament perimetral de la ciutat de Madrid.A la compareixença Ayuso i Almeida han afirmat sentir-se "ostatges" del govern de Pedro Sánchez i l'han acusat de "dinamitar l'estat de dret amb l'excusa del bé comú". A més, han solemnitzat que "Madrid només si és lliure és Madrid". L'alcalde de Madrid i portaveu del PP ha asseverat que "no és just segrestar els madrilenys".A més, la presidenta de la regió ha avançat que els serveis jurídics autonòmics estudien si recorren als tribunals l'estat d'alarma per "no envair arbitràriament" les competències de la comunitat. Ayuso acusa l'executiu espanyol d'"aniquilar" l'autonomia madrilenya.L'argument dels dos dirigents del PP és que la comunitat ha reduït la incidència de Covid-19 fins als 460 casos per 100.000 habitants. Tot i que baixar dels 500 casos per cada 100.000 habitants era un criteri per alleujar les mesures, Madrid encara incompleix uns altres criteris. El 20% de les proves de coronavirus que realitza donen positiu i les UCI mantenen un nivell d'ocupació per sobre del 40%.El Ministeri de Sanitat té previst mantenir la mesura extraordinària durant catorze dies i no descarta estendre-la fins reduir la incidència de l'epidèmia a la regió per sota del llindar dels 200 casos per cada 100.000 habitants. "No podem passar cada dia d'un criteri d'incidència acumulada segons com es llevi el ministre", ha criticat el conseller madrileny de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero.​Si el mecanisme s'allarga més de quinze dies, l'executiu espanyol haurà de buscar el suport del Congrés dels Diputats, amb el desgast polític consegüent per l'oposició del PP i potser de Cs, que governa la Comunitat de Madrid amb els populars.La campanya de la presidenta madrilenya contra l'estat d'alarma ha arribat a les pàgines del diari Financial Times. En una entrevista publicada aquest dimarts, ha acusat "l'autoritari" govern de Sánchez d'haver imposat un confinament "negatiu per a l'economia, que no soluciona el problema i que ha estat rebutjat pels tribunals". Per a Ayuso, Madrid estava "fent les coses bé", però l'executiu espanyol vol trencar "el consens de les dues Espanyes".En una roda de premsa posterior, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha remarcat que després d'aplicar l'estat d'alarma la mobilitat s'ha reduït a la Comunitat de Madrid durant el pont del Pilar. De cara als propers 15 dies, Illa ha demanat seguir "l'estratègia marcada" que es basa en executar el que s'ha programat des de la Moncloa."Cal ser molt prudent i actuar amb criteris sanitaris com fan els països del nostre entorn", ha remarcat. Des del Ministeri de Sanitat, per tant, ha dit que "no s'entrarà en polititzacions i retrets". "Hi ha un problema de salut pública i cal respondre amb criteris de salut pública", ha reblat.

