La Generalitat suspendrà tot l'esport no professional durant 15 dies

Totes les competicions esportives que no són professionals s'aturaran durant 15 dies per la negativa evolució de la pandèmia del coronavirus. El Procicat aprovarà la mesura aquest mateix dimecres.D'aquesta manera, el pròxim cap de setmana es paralitzaran totes les competicions d'àmbit català. La mesura s'ha pres després d'una reunió de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i totes les federacions esportives catalanes amb el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras.En la reunió s'ha explicat que "l’empitjorament de les dades de contagis es produeix perquè els caps de setmana hi ha una mobilitat familiar fora dels municipis que incrementa molt el risc", segons Figueras. Ara la decisió l'haurà de validar un jutjat.En tot cas, la mesura no afectaria els entrenaments, ni els usuaris de les instal·lacions esportives ni dels gimnasos. “Som conscients de la situació que estem vivim i ho acceptem amb resignació”, ha assegurat Gerard Esteva, president de la UFEC, que tot i això manté que “hem de deixar clar i ser contundents que l’esport no és el problema".D'aquesta manera, si bé les competicions de categories territorials i base es trobaven tot just en la fase de represa des de l'aturada imposada el passat 11 de març, la Generalitat tornarà a suspendre l'activitat una altra vegada per un període de, com a mínim, 15 dies.

