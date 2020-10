Sanitat alerta que cal reduir dràsticament els contagis: «Venen setmanes complicades»

Altres notícies que et poden interessar

Cal reduir dràsticament els contagis de coronavirus a Espanya. Aquest ha estat el missatge que han enviat aquesta tarda el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i el doctor Fernando Simón. El ministre ha advertit que "venen setmanes complicades" tant a Espanya com a Europa, i ha fet una crida a totes les comunitats autònomes a prendre mesures per baixar la incidència acumulada per sota de 200 casos per cada 100.000 habitants en un moment en què la incidència a Espanya és "alta", a 263 casos per cada 100.000 habitants de mitjana.El ministre ha dit que l'estat d'alarma a Madrid continuarà en els pròxims dies malgrat les reiterades peticions del govern madrileny perquè s'aixequi quan fa menys d'una setmana que s'ha aplicat. "Es va adoptar per un període de 14 dies i hi ha retard en la notificació de les dades de la Comunitat de Madrid. L'horitzó són 14 dies", ha apuntat. En aquest sentit, ha recordat que no només s'ha de baixar de 500 casos per cada 100.000 habitants fins als 100 o 200, per tenir "marge de maniobra".El ministre de Sanitat ha recordat que els criteris del Centre Europeu de Prevenció de Malalties diuen que cal actuar a partir de 60 casos per cada 100.000 habitants i prendre "mesures dràstiques" a partir dels 200 casos. El consell interterritorial va acordar mesures "molt dràstiques" coordinades a partir dels 500 casos, com "a última ràtio d'actuació". "L'objectiu no és baixar de 500, sinó baixar a ràtios d'uns 100 casos per cada 100.000 habitants", ha dit el ministre, i ha recordat que les comunitats autònomes estan prenent mesures en aquest sentit, com ha fet Navarra o Catalunya. El repte, doncs, és rebaixar la incidència acumulada a nivells que permetin "un marge d'actuació" per part de les autoritats sanitàries.Simón ha afegit que els nivells de control de l'epidèmia han d'estar "molt per sota" de 500 per actuar, i ha dit que el consell interterritorial no va acordar començar a prendre mesures a partir de 500 casos per cada 100.000 habitants. "Les comunitats autònomes van en aquesta direcció: actuar quan estem en el rang adequat", ha apuntat el doctor.Illa també deixat clar que l'horitzó de l'estat d'alarma a la Comunitat de Madrid és de 14 dies, i no es preveu aixecar abans malgrat les reiterades peticions de les autoritats madrilenyes. "Treballarem en cooperació amb Madrid per saber quines mesures tenen pensat adoptar per reduir la incidència fins als 100 casos, amb menys positivitat de PCR i menys ocupació hospitalària", ha apuntat.Illa ha remarcat que la mobilitat s'ha reduït a la Comunitat de Madrid durant el pont del Pilar. El govern espanyol va aplicar l'estat d'alarma en aquest territori la setmana passada. En aquest sentit, ha agraït la responsabilitat als madrilenys. De cara als propers 15 dies, Illa ha demanat seguir "l'estratègia marcada" que es basa en executar el que s'ha programat des de la Moncloa. "Cal ser molt prudent i actuar amb criteris sanitaris com fan els països del nostre entorn", ha remarcat. Des del Ministeri de Sanitat, per tant, ha dit que "no s'entrarà en polititzacions i retrets". "Hi ha un problema de salut pública i cal respondre amb criteris de salut pública", ha reblat.El Ministeri de Sanitat ha registrat 7.118 nous positius i 80 morts més per coronavirus a Espanya en relació amb el total de casos confirmats l'últim dia, amb 33.204 defuncions totals. Segons l'últim informe publicat, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 896.086 casos confirmats per proves diagnòstiques. Madrid continua al capdavant en nombre de contagis i n’acumula 268.022 des que va començar la pandèmia, 13.776 en la darrera setmana. A Catalunya se n'acumulen 161.769, dels quals 10.947 en els últims 7 dies. Es poden haver produït retards en la notificació pel cap de setmana llarg.La comunitat autònoma amb més diagnosticats l'últim dia és el País Basc, amb 508 casos. La segueixen Madrid, amb 491, Navarra, amb 363, i l'Aragó, amb 361. El Ministeri de Sanitat puntualitza que Andalusia no ha pogut actualitzar les dades per problemes tècnics. A Catalunya se n'han diagnosticat 165. La incidència mitjana espanyola és de 263 casos per cada 100.000 habitants i hi ha nou comunitats autònomes per sota d'aquesta xifra. Navarra i Madrid són els dos territoris amb més incidència. "La situació als diferents territoris d'Espanya no és la mateixa i les mesures que cal aplicar són diferents", ha dit Fernando Simón.Davant d'aquestes dades, Illa ha dit que es pot creuar de braços o lluitar per vèncer el virus. "El govern espanyol treballa per vèncer el virus", ha remarcat. Illa ha demanat "no abaixar la guàrdia" durant tot l'octubre davant l'evidència que els casos estan pujant a tot Europa. "Tot l'esforç que fem com a societat cal mantenir-lo. El virus continua aquí i és molt contagiós", ha dit el ministre, que ha remarcat que l'únic que importa "és la salut pública". "Amb la salut pública no es negocia", ha dit, en un missatge dirigit a la Comunitat de Madrid i a la seva presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Per això, ha dit que cal "actuar en clau sanitari". "Al virus se'l venç amb criteri sanitaris. Seguirem en línia recta per doblegar la corba", ha apuntat. En tot cas, Simón ha dit que "l'evolució a nivell nacional mostra estabilitat i un lleuger descens". 