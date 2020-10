El PSOE i Podem registren una proposició de reforma del CGPJ per treure al PP la capacitat de bloqueig

Sánchez pretende liquidar la separación de poderes en pleno ataque a la independencia judicial de su vicepresidente investigado. No lo permitiremos: si perpetran este atropello a la legalidad, recurriremos al Tribunal Constitucional y a las Instituciones y Tribunales Europeos. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) October 13, 2020

El PSOE i Unides Podem tiren pel dret per esquivar el bloqueig del PP a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Els grups parlamentaris de les dues formacions del govern de coalició estatal han registrat aquest dimarts al Congrés una proposició de llei per reformar el procediment de tria dels membres de l'òrgan de govern dels jutges.La via que intenten les dues formacions és la modificació de la llei 6/1985 del poder judicial, en què s'estableix que cal una majoria reforçada per a triar els membres. Si tira endavant la reforma establirà com a suficient una majoria absoluta. D'altra banda, s'assenyala que quan el CGPJ estigui en funcions, la seva presidència no podrà acordar cessar el secretari general ni el vicesecretari general del consell general del poder judicial.Socialistes i Unides Podem defensen corregir la "llacuna jurídica" i, tot i que reconeixen que el que és desitjable és que es renovi el CGPJ de manera immediata quan s'acaba el mandat, cal preveure un règim jurídic per quan no es doni aquesta circumstància.La portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, ha reivindicat aquesta reforma "meditada" per evitar que les institucions es mantinguin en els "càlculs partidistes" dels populars. El portaveu d'Unides Podem, Pablo Echenique, ha celebrat que amb aquesta proposició es garantirà que es compleix la Constitució. "El constitucionalisme no es diu, es fa", ha reblat.El moviment parlamentari ha encès els ànims de PP, Cs i Vox. Les tres formacions volen dur la proposició de llei al Tribunal Constitucional i la consideren un "frau" que ataca "la independència judicial", per la qual cosa faran servir totes les eines que tinguin a l'abast per tombar-la.El més contundent de tots ha estat el líder dels populars, Pablo Casado, qui en una piulada a Twitter ho ha considerat un "atropellament a la legalitat" i ha avançat que acudirà a les institucions i tribunals europeus si el govern del PSOE i Unides Podem l'acaba tirant endavant.Ciutadans també vol anar al Tribunal Constitucional, però espera poder-ho fer amb una altra força política, ja que només té 10 diputats al Congrés. La proposta de llei és una "infàmia" i un "despropòsit", en paraules del portaveu adjunt dels taronges al Congrés, Edmundo Bal. "Creiem que és un atac directe als jutges i a la democràcia" ha assegurat el portaveu de Vox al Congrés, Iván Espinosa de los Monteros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor