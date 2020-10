Oriol Mitjà demana cribratges massius universals per frenar la segona onada

Oriol Mitjà ha alertat que la segona onada "empitjora" i ha avisat al Govern que cal res més "proactius i ambiciosos". Així, l'investigador demana fer ja cribratges massius universals.Per Mitjà, el teletreball és una mesura que es queda curta: "només disminueix els contagis en l'àmbit laboral, no en l'esport, la cultura o el lleure", remarca en un tuit, i posa d'exemple el Regne Unit i la seva operació "Moonshot".Així, l'epidemiòleg insisteix en utilitzar "proves ràpides", especialment les d'antigen. Aquestes són, per ell, "les més adequades perquè són barates i es poden fabricar en grans quantitats". Es tracta d'unes proves "lleugerament menys sensibles que la PCR, així que detecten millor a persones amb nivells alts de virus (les més infeccioses", defensa. En aquest sentit, Mitjà explica que les proves ràpides "permeten aïllar les persones infeccioses asimptomàtiques a temps i frenar la transmissió".Per acabar, l'investigador ha enviat un últim toc d'atenció al Govern: "El mes de setembre ens va contactar un grup de diputats del Parlament de Regne Unit demanant consell sobre estratègies per frenar la segona onada de Covid-19. Ells ens van escoltar i ara activen el pla de cribratge massiu. Esperem que aquí ens escoltin també!".

