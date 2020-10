La Fiscalia demana 540 euros a activistes LGTBI per impedir que Ciutadans participés a l'Orgull

La Fiscalia ha demanat aquest dimarts una multa de 540 euros a cadascun dels quatre activistes LGTBI acusats de coaccions lleus amb motivació ideològica per impedir l'accés d'un autobús de Cs a la manifestació de l'Orgull Gai de Barcelona el juny del 2019. En el judici, el ministeri públic i l'acusació, exercida per un representant del partit taronja, han considerat que els quatre activistes formaven part de la trentena de persones que van rodejar el vehicle, el van pintar amb lemes com 'fora feixistes', van trencar-li algun llum i van cridar "us cremarem l'autobús". L'advocat de Cs ha demanat també 1.080 euros per a un dels quatre acusats per amenaces, i 250 euros d'indemnització als tres militants de dins del vehicle per danys morals.En el judici ràpid celebrat a la Ciutat de la Justícia, els acusats, que només han respost als seus lletrats, han admès la participació en la manifestació del Gay Pride i en el fet d'impedir l'avenç de l'autobús, però les defenses han al·legat que no van fer res més que evitar que el vehicle s'incorporés a la mobilització de la qual havia estat exclosa pels seus organitzadors.Les defenses dels encausats han al·legat que la denúncia l'havia interposat el secretari de comunicació del partit a Barcelona, Jorge Carlos Feijoo, tot i no estar present al lloc dels fets. Feijoo ha al·legat que ell va acompanyar els tres afectats directament a denunciar l'incident davant dels Mossos d'Esquadra i que, gràcies als vídeos que van gravar ells tres des de l'interior i algú altre des de l'exterior van poder aportar la identitat de dos dels suposats atacants, ara jutjats.De les tres víctimes, dos homes han explicat que van passar "por" durant els 15-20 minuts "de tensió, situació violenta i nervis" que el vehicle va estar bloquejat a la plaça Universitat. Han explicat que la intenció del partit era que l'autobús passés per la plaça Catalunya, però no pas per la plaça Universitat. No obstant, es van trobar el trànsit tallat parcialment i van acabar aturats en un semàfor en vermell a la plaça Universitat. Allà, desenes de manifestants van rodejar el vehicle, li van donar cops, van fer pintades insultants, van insultar-los dient-los 'feixistes' i van fer "amenaces serioses" que "cremarien" l'autobús. El conductor va intentar fer marxa enrere o desviar-se en una altra direcció, però els manifestants ho van impedir fins que la policia va escortar el bus perquè marxés del lloc.Un dels denunciants ha explicat que feia nou anys que el partit assistia a la manifestació de l'Orgull Gai, però sabien que aquell any els organitzadors els ho havien prohibit. També ha admès que coneixien el recorregut i horari de la manifestació oficial, però ha assegurat que no volien afegir-s'hi, tot i que van passar-hi molt a prop. També ha assegurat que l'atac va ser per motius ideològics. Un dels denunciants ha identificat dos dels acusats, i l'altre els ha identificat a tots quatre com a participants en els fets.La defensa ha demanat l'absolució en considerar que és Cs qui no hauria d'haver anat a la zona de la manifestació perquè els organitzadors els ho van prohibir.

