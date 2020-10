Crida als usuaris perquè reclamin l'ús del català a Instagram

❌ Instagram fa 10 anys que oblida el català.



📨 Animem tots els seguidors a enviar informes d'error a l'aplicació demanant #InstagramEnCatalà. Com més n'enviem, més opcions de fer que els desenvolupadors resolguin l'anomalia!



🤔 Com fer-ho? T'ho expliquem en aquest fil ⬇️ pic.twitter.com/hKLgL09PYv — Plataforma per la Llengua🎗 (@llenguacat) October 13, 2020

La Plataforma per la Llengua ha posat en marxa una campanya per fer incloure el català a Instagram, una xarxa social que "fa 10 anys que oblida" la llengua. Així, l'entitat demana que els usuaris segueixin cinc passos per "fer que els desenvolupadors resolguin l'anomalia".L'estratègia ideada per la plataforma consisteix en enviar informes d'error a l'aplicació demanant que incloguin el català entre les seves opcions lingüístiques, tal com explica en un fil a Twitter.En primer lloc, s'ha d'entrar al perfil d'usuari per anar a "Configuració". Llavors se selecciona "Ajuda" i es clica l'opció "Informar d'un problema". En aquest apartat, es marca "Enviar comentaris" i és aquí on es demana escriure un missatge demanant a Instagram que tradueixi l'app al català, fins i tot amb una captura de pantalla que demostri com no existeix l'opció.Plataforma per la Llengua lamenta en un comunicat que "la tercera aplicació més utilitzada del món va sortir fa 10 anys al mercat i continua sense incloure el català". En aquest sentit, denuncia "un tracte del tot anormal i discriminatori cap als usuaris catalanoparlants". De fet, la plataforma es queixa del fet que el català no hi sigui mentre de les 35 llengües disponibles a l'app n'hi ha amb menys parlants, "com l'eslovac o el danès".

