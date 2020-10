Les empreses grans estaran obligades a publicar les taules salarials per evitar l'escletxa de gènere

Evitar les diferències salarials entre homes i dones és l'objectiu del govern espanyol amb els dos decrets aprovats aquest dimarts contra la desigualtat de gènere. L'executiu de Pedro Sánchez dona sis mesos a les empreses de més de 50 treballadors per publicar les taules salarials dels empleats. Tindran accès a les dades els comitès d'empresa, i en cas que no n'hi hagi, els empleats.​El registre retributiu haurà d'incloure els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials, i totes les dades s'hauran de desagregar per gènere. Les companyies amb més de 50 treballadors també hauran de passar auditories retributives i aprovar un sistema de valoració dels llocs de treball per tal de garantir que no es produeixen discriminacions per raó de gènere.La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha destacat que qualsevol diferència retributiva pot ser un "indici de discriminació". "Les dones a la pandèmia han desenvolupat llocs de treball essencials i eren els llocs pitjor valorats pel conjunt de la societat i els que pitjors retribucions tenen", ha lamentat. L'executiu, segons Díaz, aspira a fer "aflorar desigualtats" i "dotar d'eines les empreses i els representants sindicals" per superar aquesta escletxa de gènere en els sous.Una comissió mixta entre representants de l'empresa i dels treballadors s'encarregarà de vigilar que es compleixen les noves regles. "El missatge és molt clar: per recuperar-nos de l'emergència les dones hem de cobrar el mateix que els homes per la mateixa feina", ha assegurat la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que ha recordat que l'escletxa salarial a l'Estat supera el 22%.Amb les mesures aprovades aquest dimarts, l'executiu aplica l'acord a què va arribar amb els sindicats a l'estiu, del qual es van desmarcar les patronals CEOE i Cepyme per considerar-ho una "reforma laboral encoberta".El consell de ministres també ha aprovat una nova regulació dels plans d'igualtat de les empreses. Les empreses n'hauran d'aprovar un abans que passi un any, i els plans tindran una vigència màxima de quatre anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor