​El TSJC descarta suspendre la inhabilitació de Torra malgrat l'error en l'execució de la sentència

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) ha desestimat el recurs de súplica de Quim Torra i ha descartat suspendre la seva inhabilitació malgrat l'error de forma en l'execució de la sentència. Així, el tribunal corregeix l'error -va dir que executava la sentència del Suprem, no pas la seva sentència segons la qual el president ha de ser inhabilitat- i manté en vigor la pena d'un any i mig d'inhabilitació pel ja expresident de la Generalitat.La resolució dictada pel TSJC, de set pàgines i redactada per Jesús María Barrientos, admet l'error en declarar ferma la sentència del Tribunal Suprem, que feia referència al recurs de cassació presentat per Torra, però remarca que es tracta d'un "error material" que no s'ha repetit en cap més lloc, ni tampoc en les penes que s'han de complir. En el mateix sentit, el tribunal recorda que la capacitat de deixar en suspens la pena és del TC a través d'un recurs d'empara, que Torra ja ha presentat. "Si existeixen raons que puguin justificar la suspensió, no ens correspon a nosaltres ni avaluar ni decidir", diu el TSJC.El TC, per la seva banda, ha de decidir en els propers dies sobre les mesures cautelars sol·licitades per la defensa de Torra, pilotada per Gonzalo Boye. La setmana passada, l'alt tribunal va descartar per unanimitat suspendre la condemna de manera cautelaríssima mentre analitzava el recurs. Ara, un cop consultades les parts, el TC ha de decidir si la deixa en suspens de manera cautelar o no. En una entrevista aquest matí a Catalunya Ràdio, Torra ja ha dit que no és optimista i que cap independentista pot esperar tenir justícia a Espanya.La defensa del president inhabilitat estudia portar la causa al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) sense esperar que el TC resolgui sobre el fons del recurs d'empara. Aquest procediment a Espanya pot trigar anys, i és una pràctica habitual de l'alt tribuna per bloquejar l'accés a la justícia europea. De fet, els presos polítics es troben en aquesta situació, pendents que el TC resolgui sobre els seus recursos d'empara contra la sentència de l'1-O abans de poder arribar a Estrasburg.

