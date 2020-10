L'ICS xifra en un 19,8% els metges dels CAP que fan vaga i els convocants ho situen en un 55%

Un 19,8% dels metges d'atenció primària estan seguint la vaga convocada per Metges de Catalunya, segons xifres de l'Institut Català de la Salut (ICS) referents al torn del matí. Els convocants, en canvi, situen el seguiment en el 55%.El territori amb major seguiment és Girona, amb un 31,1%, seguit de la Catalunya Central (25%), la Metropolitana Nord (24,86%), i Barcelona ciutat (24,5%). Per darrera se situen la zona de la Metropolitana Sud (14,27%), Lleida (11,54%), Camp de Tarragona (6,85%), Alt Pirineu i Terres de l'Ebre és el territori amb menys seguiment (3,16%). L'ICS ha assegurat que la jornada s'està desenvolupant sense incidents i els serveis no afectats per la convocatòria funcionen amb normalitat.Segons dades de l'ICS, a l'agost d'aquest any hi havia 6.210 professionals de medicina de família. El total d'efectius en plantilla adscrits al torn d'aquest matí eren 3.347, dels quals 2.838 estaven afectats per la convocatòria de vaga (es descompta els que estan de baixa o permís i no tenen substitut). A més, hi havia 948 en serveis mínims. Dels resultants, 561 han secundat la vaga.Quasi 6.000 metges de l'atenció primària estan cridats a partir d'aquest dimarts i fins al divendres a la vaga per denunciar el dèficit de recursos amb el qual han de fer front a la segona onada de la pandèmia. El responsable d'Atenció Primària de Metges de Catalunya, Javier O'Farrill, ha lamentat que des de la conselleria de Salut "es culpi" els facultatius i ha llançat un missatge al departament capitanejat per Alba Vergés: "Si el sistema està tensionat és per culpa vostra".Plantilles que es queden curtes, una organització amb dèficits, impossibilitat de substituir les baixes, fuga de sanitaris i disposar dels mateixos recursos que abans de la pandèmia per fer front a l'increment dels contagis de coronavirus són algunes de les reclamacions per les quals metges dels CAP han secundat la vaga. Desenes d'ells s'han manifestat aquest dimarts a les portes de la seu de l'Institut Català de la Salut, a la Gran Via de Barcelona.Segons ha explicat O'Farrill, amb la pandèmia s'han fet visibles els dèficits que porten denunciant des del 2018 i que lamenta que no hagin estat atesos per Salut. Si s'haguessin resolt els dèficits, ha assegurat, en aquests moments no es trobarien en aquesta situació alarmant per fer front a la delicada situació de la pandèmia. A més, han alertat que el departament no ha entrat a negociar en cap moment amb ells per resoldre el conflicte obert que els ha portat a la vaga."Estem en una situació d'incapacitat per assumir el volum de pacients per les condicions estructurals que patim i la falta de recursos", ha denunciat O'Farrill, que ha subratllat que estan "saturats" i "sobrecarregats" fins a tal punt que hi ha facultatius que surten "plorant" de les consultes perquè no poden atendre tots els pacients.El responsable de Metges de Catalunya també ha assenyalat que és "impossible captar nou talent" per les condicions laborals, que han patit retallades en els últims anys, i ha assenyalat que l'any passat van marxar 150 facultatius de Catalunya. Ha argumentat que en aquests moments la "competència és feroç" amb territoris que, com l'Aragó, País Valencià, les Illes o França ofereixen millors condicions laborals per als sanitaris.

