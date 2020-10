El govern espanyol prohibeix a les empreses pagaments en efectiu de més de 1.000 euros

El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts l'avantprojecte de llei de lluita contra el frau fiscal, que inclou la prohibició a les empreses de realitzar pagaments o cobraments en efectiu superiors a 1.000 euros. Fins ara el límit era de 2.500 euros, topall que es manté per als particulars. L'objectiu, segons la ministra portaveu, María Jesús Montero, és garantir la "traçabilitat" de les operacions i evitar pagaments en negre.Dins del paquet de mesures antifrau, que La Moncloa preveu que generi uns ingressos de 800 milions d'euros, també s'inclou la prohibició de les amnisties fiscals, com la que va aprovar el ministre Cristóbal Montoro l'any 2012. "S'ha acabat perdonar als incomplidors i beneficiar als defraudadors", ha assegurat Montero, que ha argumentat que aquests procediments generen un "greuge comparatiu a milions d'espanyols que sí que compleixen".L'executiu de Pedro Sánchez també ha reduït a 600.000 euros el llindar de deute amb Hisenda perquè el nom d'un ciutadà aparegui al llistat de morosos. Fins ara el límit era d'un milió d'euros. A més, s'inclouran al llistat de paradisos fiscals de l'Estat els territoris "amb baixa o nul·la cooperació" pel que fa a l'intercanvi de dades fiscals.La llei antifrau també regularà les criptomonedes per evitar que afavoreixin l'economia submergida. S'obligarà a informar sobre el saldo dels comptes i les adquisicions, les transmissions i els cobraments que es realitzin mitjançant aquesta tecnologia. L'executiu espanyol també prohibirà els programaris informàtics que permeten a les empreses realitzar una doble comptabilitat.

