De rodes punxades a pantalons estripats: les bromes més bèsties de Piqué

Tothom sap que Gerard Piqué és el jugador més bromista de la plantilla del Barça, i Javier Mascherano n'ha donat més detalls en una entrevista al canal de Youtube del periodista Juanma Romero.El jugador argentí, que va compartir l'eix de la defensa blaugrana amb Piqué durant 8 anys, ha explicat algunes de les bromes més pesades que havia fet el jugador català: "Un dia sorties, et punxaven les rodes del cotxe i havies de tornar a peu a casa. O arribaves a les 3 del matí d'un viatge de Champions i Piqué t'havia desinflat les quatre rodes del cotxe".El 'jefecito', encara en actiu a l'Estudiantes de La Plata, encara té més anècdotes sobre les bromes que hi havia entre companys: "Quan et dutxaves et tallaven un tros dels pantalons i marxaves amb una cama tapada i l'altra no".En tot cas, Mascherano assegura que aquest tipus de bromes eren fonamentals per entendre el bon funcionament de l'equip: "Guanyàvem, jugàvem de puta mare, però és que a més ho passàvem molt bé. Ens divertíem als entrenaments, jugant, al vestidor, amb les bromes... Tot això ho acabàvem portant al camp", assegura.

