Barcelona autoritza ara la instal·lació del memorial «Stolpersteine» a Companys

L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que finalment autoritzarà la Generalitat a instal·lar el memorial Stolpersteine a Lluís Companys a la ciutat. Fonts oficials del consistori expliquen que ara és la Generalitat la que ha de decidir la ubicació d'aquesta peça. El símbol s'instal·larà a Barcelona coincidint amb el 80è aniversari de l'assassinat del president.Fins ara, l'Ajuntament havia descartat instal·lar aquest memorial, amb l'argument que la ciutat té la seva pròpia senyalètica pel que fa a polítiques de memòria i que consta de plaques i faristols distribuïts per la ciutat. Ara l'Ajuntament assegura que es tracta d'una "autorització excepcional" que té en compte la "transcendència" de la seva figura.El president inhabilitat, Quim Torra, havia instat el govern municipal a autoritzar la seva instal·lació abans del 15 d'octubre, igual que la Comissió de la Dignitat, que té l'objectiu de col·locar-la davant del Palau de la Generalitat, que és des d'on Companys va marxar a l'exili.Els Stolpersteine són petits monuments commemoratius creats per l'artista alemany Gunter Demnig amb l'objectiu d'homenatjar les víctimes del nazisme. Són fets de formigó i recoberts per una capa de llautó on apareixen el nom i les dades de la persona homenatjada. Habitualment s'instal·la davant del darrer lloc que va trepitjar la víctima abans de ser detingut i deportat.A Catalunya aquests memorials es poden veure a Girona, Sabadell, Olesa de Montserrat, Granollers, Manresa o Castellar del Vallès. L'Stolpersteine de Companys està llest des del 2018 i la voluntat de la Comissió de la Dignitat era instal·lar-lo a la plaça Sant Jaume enguany, 80 anys després del seu afusellament.

