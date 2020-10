VÍDEO Vox desplega una pancarta al pont de Besalú, a «l'epicentre del separatisme»

Celebramos el #12deOctubre en Besalú 🇪🇸



Donde haya un solo español dispuesto a alzar la bandera nacional, ahí estará @vox_es con él.



¡No esteu sols!

Visca Espanya 🇪🇸 pic.twitter.com/Ftzcv0sqtZ — Alberto Tarradas Paneque (@AlbertoTPaneque) October 12, 2020

Aquest dilluns Vox ha desplegat una pancarta amb els colors de la bandera espanyola de grans dimensions al pont medieval de Besalú (la Garrotxa) amb motiu de la celebració del 12 d'octubre. S'hi podia llegir "España siempre".L'acte ha comptat amb una vintena de militants de Vox Girona, entre els quals hi havia el president de la demarcació, Alberto Tarradas, i l'olotí Ignasi Mulleras, antic capitost de la xenòfoba i extinta Plataforma per Catalunya, actualment de la gestora a Girona. En cap cas, però, aquesta organització política no té cap representació a la comarca de la Garrotxa.Segons el comunicat que han fet públic, l'acte ha reivindicat la celebració d'aquest dia amb els veïns de Besalú, "un municipi segrestat pel separatisme més radical". Tot seguit s'han desplaçat en direcció a Barcelona on s'ha fet una ofrena floral al monument de Colom. El mateix Tarradas ho feia saber a Twitter:Inicialment, Vox Girona tenia previst passejar-se amb vehicles i banderes espanyoles per la ciutat com volia fer a altres localitats. Al final, però, han optat per desplegar la pancarta a Besalú. De fet, des del CDR Girona ja van anunciar per les xarxes socials que es concentrarien a la plaça U d'Octubre per a impedir el passeig de vehicles de Vox a les 11.30 h.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor