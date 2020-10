La CUP bastirà una proposta política «alternativa al govern d'ERC i Junts»

La CUP debatrà el cap de setmana la seva proposta política amb 24 trobades simultànies en diversos punts del país per dibuixar "una alternativa als projectes dels partits actuals" i "fer front a la "crisi institucional" que al seu parer s'ha produït "amb el govern d'ERC i Junts", segons ha apuntat la diputada Maria Rovira.L'anomenada Jornada Nodes, que se celebrarà de forma presencial, posarà les bases del programa electoral amb què la formació anticapitalista concorrerà als comicis del 14-F. Els eixos de debat seran la sostenibilitat, els serveis públics, la lluita sindical i els drets nacionals i civils, entre d'altres.L'objectiu del partit és donar "resposta a la triple crisi sanitària econòmica i sobretot política", així com "bastir un rumb i una alternativa als projectes dels partits actuals". Una de les qüestions que ha destacat Rovira és la necessitat de resoldre la precarietat dels treballadors de l'àmbit sanitari.Pel que fa a la candidatura; que tal com va avançar podria encapçalar David Fernández o, si ho rebutja, Eulàlia Reguant ; Rovira ha apostat per incloure-hi "persones amb una llarga trajectòria", si bé ha assegurat que el partit mirarà de "teixir un equip" que doni suport als candidats des de l'àmbit orgànic. Hi tindran cabuda, segons la diputada, "diputats, exdiputats i persones de l'actual secretariat nacional i de l'anterior".

