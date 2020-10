Sanitat no descarta un Nadal amb restriccions «importants»

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha afirmat que si al Nadal la situació de la pandèmia és l'actual s'haurà de celebrar "amb mesures de restricció importants". En una entrevista a la SER , ha afirmat que cal ser prudents i esperar com evoluciona la incidència de la covid, però ha insistit que si fos la d'ara s'hauria de fer "en grups reduïts" i dins dels grups estables de convivència.Tot i això, ha afirmat que caldrà veure com evoluciona l'octubre i el novembre i ha reconegut que hi ha un escenari d'"incertesa". El risc de rebrot a Catalunya, sense aturador . Actualment se situa ja en 338, gairebé tres punts més que tot just fa 24 hores, quan es va superar el llindar dels 300. L'índex de referència, per tant, supera de forma alarmant el topall de 100 que les autoritats estableixen com a límit per considerar que la pandèmia està controlada.

