El risc de rebrot, sense aturador a Catalunya

El risc de rebrot a Catalunya, sense aturador. Actualment se situa ja en 338, gairebé tres punts més que tot just fa 24 hores, quan es va superar el llindar dels 300. L'índex de referència, per tant, supera de forma alarmant el topall de 100 que les autoritats estableixen com a límit per considerar que la pandèmia està controlada. La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, puja també lleugerament i arriba a 1,33 -l'objectiu és sempre mantenir-la per sota de l'1-.En paral·lel, el Departament de Salut ha notificat aquest dimarts al matí 1.280 casos nous de Covid-19, que eleven la xifra total des del març fins als 187.574 diagnòstics. En l'informe, la conselleria també reporta 14 víctimes mortals més. La pandèmia s'ha cobrat ja la vida de 13.513 persones a Catalunya.Pel que fa a la situació als hospitals, la xifra d'ingressats, tant a planta com a les UCI, també augmenten. En total hi ha 984 pacients, 40 més que en el darrer balanç. A les Unitats de Cures Intensives, actualment hi ha 172 persones, sis més que fa 24 hores.

