Una empresa espanyola oferirà viatges curts per veure la Terra des de l'espai

Vols comercials a l'espai. Aquest és l'objectiu amb el qual neix l'empresa espanyola EOS-X Space, que preveu portar 10.000 a l'espai per contemplar la Terra durant la propera dècada. L'any que ve s'iniciaran les proves amb tripulació i el 2023 esperen volar amb els primers turistes.Kemel Kharbachi, fundador d'EOS-X Space, afirma que "la nostra missió és que l'espai es converteixi en una nova indústria turística. La fascinació pels vols espacials és universal i a mesura que desenvolupem la tecnologia i noves infraestructures hi haurà més oportunitats perquè tothom s'hi involucri. La democratització és el cor del nostre negoci i és el que impulsarà la nova era del turisme espacial".Impulsada per un globus, la càpsula d'EOS-X Space portarà 5 passatgers per vol en una experiència que els permetrà veure la foscor de l'espai, la prima atmosfera blava i la curvatura de la Terra a una altitud de fins a 40 quilòmetres.Tot i la intenció de "democratitzar" el turisme espacial, el preu dels primers viatges no serà assumible per a tothom: cada vol, de 5 hores, costarà 150.000 euros. En el projecte hi participen enginyers espanyols amb més de 30 anys d'experiència en el sector aeroespacial, la companyia d'enginyeria CT Engineering, a més de socis tecnològics internacionals.

