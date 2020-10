Un veí de Valls s'enfronta a 15 anys de presó per calar foc a casa per una disputa conjugal

Un home s'enfronta a 15 anys de presó per calar foc a casa seva per una disputa conjugal. Els fets van passar el 23 d'agost del 2016 al barri del Fornàs de Valls (Alt Camp). Segons la Fiscalia, l'home va ruixar l'habitatge amb benzina i hi va calar foc perquè tenia desavinences per la venda de l'immoble amb la dona, de qui s'havia separat feia uns tres mesos.El succés va obligar a desallotjar una vintena veïns de les cases properes, però ningú no va resultar ferit. L'acusat, de 58 anys, podria haver de pagar més de 100.000 euros en concepte d'indemnització pels danys causats a l'habitatge cremat -propietat d'ell i la dona al 50%-, per les pertinences familiars destruïdes pel foc i per l'afectació de les flames a la casa contigua.La parella feia tres mesos que vivia en domicilis diferents degut a problemes conjugals que van derivar en una separació de fet. Ell s'havia quedat a viure a l'habitatge familiar juntament amb dos fills i, segons la Fiscalia, discutia freqüentment amb la dona sobre el destí d'aquest immoble. En concret, tenien desacords sobre la seva venda.La tarda del 23 d'agost del 2016 l'acusat va trucar per telèfon un dels seus fills i va dir-li que si la seva mare no es presentava a casa immediatament amb 30.000 euros per a la seva venda procediria a cremar l'habitatge. El fill va intentar tranquil·litzar-lo, però no va aconseguir-ho i, preocupat pel que pogués fer, va alertar la policia.Una patrulla de la Policia Local es va entrevistar amb l'home, que es trobava tot sol a casa, però no va observar res estrany i va abandonar el lloc. Tot i això, cap a tres quarts de nou del vespre l'acusat va apilar diversos mobles al mig del menjador, va ruixar gasolina per totes les habitacions i mobles de la casa, i va calar-hi foc amb un encenedor.Segons el ministeri fiscal, l'home va actuar "guiat per l'ànim de causar un incendi a la casa i sent plenament conscient que el foc podia propagar-se amb facilitat als immobles contigus, amb el consegüent risc per a la vida i integritat dels veïns". Després d'encendre la casa, va sortir ràpidament al carrer sense alertar a ningú.El foc va propagar-se també de forma ràpida i per sorpresa a l'habitatge contigu, on hi havia una dona i el seu fill. Tots dos van sentir una forta explosió a conseqüència de l'incendi, es van adonar de les flames i van sortir ràpidament al carrer sense prendre mal. Van trucar al 112 i ràpidament van arribar les dotacions policials, ambulàncies i dotacions de Bombers.Els serveis d'emergències van desallotjar una vintena de veïns i van acordonar la zona en un perímetre de 50 metres al voltant de la casa incendiada per l'acusat, que va quedar detingut. Finalment, els Bombers van aconseguir apagar l'incendi i ningú no va resultar ferit. Sí que es van produir nombrosos danys a l'habitatge, així com en els mobles i pertinences de la família, i a la casa dels veïns.La Fiscalia demana 15 anys de presó per a l'home per un suposat delicte d'incendi amb perill per a la vida o integritat de les persones amb l'atenuant de trastorn mental, atès que en el moment dels fets presentava una lleugera disminució de les seves capacitats intel·lectives i volitives. També li reclama poc més de 101.300 euros d'indemnització pels danys ocasionats. El cas arribarà properament a judici a l'Audiència de Tarragona.

