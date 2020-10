VÍDEO El millor muntatge que veuràs: els del «Visca el rei!» cantant «Bohemian Rhapsody»

S'ha convertit en un dels vídeos del moment. Segurament ja t'haurà arribat per una banda o altra. És la iniciativa de la plataforma espanyolista Libres e Iguales per reivindicar la figura de Felip VI i la monarquia, en el qual hi participen 183 personalitats de diferents àmbits (i que podeu veure íntegre al final d'aquesta notícia). Hi apareixen des de Mariano Rajoy fins a Belén Esteban, passant per Placido Domingo, Carlos Herrera, toreros com Francisco Rivera Ordóñez o escriptors com Mario Vargas Llosa, entre molts d'altres.La xarxa s'ha omplert de comentaris de tota mena i, com no podia ser d'una altra manera, també de muntatges. Un dels més divertits és el que converteix els participants del "Viva el rei!" en cantants de Queen, tot interpretant el clàssic Bohemian Rhapsody."El 'Visca el rei' és una expressió plural al gran acord constitucional del 1978 que avui està en perill, que està sent soscavat", assegurava aquest cap de setmana l'exportaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, una de les promotores de la iniciativa, al costat del filòsof Fernando Savater i el dramaturg Albert Boadella. Els tres van ser els encarregats de presentar la iniciativa en societat.

