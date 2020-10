Paula Ferrer guanya el 36è premi El Vaixell de Vapor

La metgessa i escriptora valenciana Paula Ferrer Molina ha guanyat la 36a edició del premi de literatura infantil El Vaixell de Vapor amb El país de Cral. Ferrer ha exposat que el seu llibre és la materialització i l'evolució d'una història que va crear sent una nena, quan era encara una lectora devota de "la col·lecció mítica" que ara l'editarà.Al seu torn, el professor alcoià Silvestre Vilaplana ha guanyat el 30è premi de literatura juvenil Gran Angular amb la novel·la La música del diable. La seva història "d'enigmes" incorpora codis QR que enllacen amb peces musicals relacionades amb la trama. Tots dos guardons, dotats amb 11.000 euros, són lliurats i editats anualment per l'editorial Cruïlla en col·laboració amb la Fundació SM.Paula Ferrer, de l'Alcúdia de Crespins (la Costera) ha explicat que el llibre és la concreció d'una història que, de fet, va imaginar de petita i que ha anat evolucionant amb els anys. L'obra guanyadora del premi de literatura infantil de l'editorial Cruïlla explica la història de la Gemma, una nena que viu "al poble més petit del món" i que descobreix un món subterrani al costat de casa, amagat sota una antiga mina ara tancada que treballava un mineral desconegut i molt característic, el cral.L'autora no ha amagat l'emoció de ser premiada per l'editorial responsable de la col·lecció infantil El Vaixell de Vapor: "La col·lecció mítica de la meva infància", ha expressat. Ferrer ha recordat com de petita va anar evolucionant com a lectora pels diferents "colors" de la col·lecció -que corresponen a successives franges d'edat-, i tot plegat "mentre anava escrivint contes", com el que finalment ha esdevingut El país de cral.De la seva banda, el també valencià Silvestre Vilaplana (Alcoi, 1969), s'ha fet amb el 30è premi Gran Angular de literatura juvenil, que concedeix la mateixa editorial. La música del diable és una història "d'intriga i misteri" que juga amb enigmes que "personatges i lectors van superant". El seu argument gira al voltant de la misteriosa mort d'un famós compositor, i com la seva neta descobreix que l'home vivia obsessionat amb el diable. A partir d'aquí anirà investigant les "pistes" que l'avi li ha deixat, sovint vinculades a la música.Vilaplana ha explicat que ha introduït a la novel·la "la tecnologia", mitjançant la inserció de codis QR que porten el lector a pistes musicals, sempre relacionades amb la trama. "Un dels motors per fer la història era acostar la literatura als adolescents, ha dit el també professor de secundària, i és per això que ha volgut fer-los gaudir a ells, entretenir-los, i introduir l'element del joc (amb els codis QR).Amb els 36 anys d'història del Premi El Vaixell de Vapor i els 30 anys del Gran Angular, els guardons s'han guanyat un lloc entre els més coneguts en literatura infantil i juvenil en llengua catalana. El primer premi El Vaixell de Vapor es va convocar i lliurar el 1984, el mateix any en què es va crear Cruïlla.

