La Xina farà tests a nou milions de persones després de detectar 12 positius per Covid

Més de nou milions de persones se sotmetran a tests de detecció del coronavirus en els properes cinc dies a la ciutat xinesa de Qingdao. Així ho han decidit les autoritats després de detectar 12 positius per coronavirus, la meitat d'ells asimptomàtics, aquest cap de setmana. L'objectiu d'aquest macrocribratge és frenar en sec la pandèmia i evitar un rebrot.Per ara, ja s'han fet més de 140.000 proves, majoritàriament a treballadors del sector sanitari. Al conjunt del país, el Ministeri de Salut de la Xina informa de només 21 casos nous de Covid-19 diagnosticats.Les autoritats xineses han apostat per restriccions localitzades i cribratges massius per contenir els focus detectats en aquests darrers mesos i, malgrat el repunt generalitzat de contagis en altres parts el món, el gegant asiàtic ha informat d'un nombre reduït de casos cada dia -la majoria, importats-.

