Les universitats mantenen les classes presencials per aquest dimarts

El Consell Interuniversitari de Catalunya, el Govern i les 12 universitats catalanes han acordat aquest dilluns, a petició de Salut Pública, reduir l'activitat presencial als campus universitaris, tal com demanava Salut davant d'un nou escenari d'augment de contagis de la Covid-19 a Catalunya.La reducció de l'activitat docent presencial durant un període de 15 dies se centrarà en les classes teòriques i, per tant, no afectarà ni a les pràctiques ni a l'activitat de recerca. El Consell Interuniversitari subratlla que aquesta mesura es farà efectiva "en els pròxims dies" i, en conseqüència, "demà [dimarts] es manté l'activitat universitària tal com estava prevista".L'òrgan també ha acordat consensuar un criteri comú davant la petició de Salut Pública de reduir l'activitat presencial, tot respectant l'autonomia universitària.D'altra banda, els màxims responsables de les universitats catalanes s'han posat a disposició de les autoritats sanitàries per a l'adopció, "si s'escau en el futur", de noves mesures de contenció de la pandèmia.Finalment, el Consell ha destacat i agraït el compromís de la comunitat universitària amb el seguiment i el compliment de les mesures de seguretat adoptades i ha reiterat que les universitats "són segures" i que l'objectiu de reduir "temporalment" la docència presencial és aconseguir la "disminució de l'activitat induïda", com és el cas de la mobilitat de les persones.

