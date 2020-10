Situen el català Cao de Benós dins d'una trama de tràfic d'armes amb Corea del Nord

El català Alejandro Cao Benós estaria vinculat amb una trama de tràfic d'armes amb Corea del Nord, segons el documental The Mole de la BBC. La cadena britànica ha estrenat aquest film on denuncia la compravenda il·legal d'armes pel règim comunista nord-coreà esquivant les sancions internacionals.A través de l'Associació Espanyola d'Amistat amb Corea, que presideix el Cao de Benós, uns periodistes britànics s'infiltren en el règim i es fan passar per intermediaris ficticis que volen negociar amb els nord-coreans. A les imatges es veu el català (que està sent gravat sense saber-ho) que mostra als periodistes el camí per contactar amb les autoritats nord-coreanes. En aquell moment, suposadament, els ofereix vendre'ls tota mena d'equipament militar i també productes per fabricar una droga similar a la metamfetamina.La coproducció britànica ha estat gravada durant tres anys i mostra com funcionaris comunistes negocien acords per vendre armes als rebels sirians. Segons recullen diversos mitjans, Cao de Benós va fer un comunicat assegurant que no havia donat el seu consentiment per aparèixer a The Mole i que tampoc li han donat l'oportunitat de fer una entrevista per defensar-se.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor