VÍDEO Cremen un ninot gegant hiperrealista de Felip VI a Berga

El ninot de Felip VI. Foto: Santiago Sierra/Eugenio Merino

El ninot cremant-se al Konvent de Cal Rosal. Foto: Santiago Sierra/Eugenio Merino

L'esquelet del ninot que s'ha cremat a Berga. Foto: Santiago Sierra/Eugenio Merino

El foc del ninot. Foto: Santiago Sierra/Eugenio Merino

Els artistes Santiago Sierra i Eugenio Merino han cremat aquest dilluns al matí al Konvent de Cal Rosal el ninot de Felip VI, de 4,5 metres d'altura, que va protagonitzar la fira d'art contemporani Arco de Madrid l'any 2019 . Els artistes no han aconseguit trobar cap col·leccionista que pagués 200.000 euros per l'obra i que es comprometés a cremar-la abans que passés un any, tal com demanaven. Santiago Sierra i Eugenio Merino han escollit el dia de la Hispanitat per cremar-lo.Es tracta d'una obra hiperrealista de gairebé 5 metres d'altura elaborada amb materials combustibles (cera, resines, fusta, tela i pèl natural) que les flames han consumit fins a deixar només les cendres i una carcassa ignífuga en forma d'esquelet. Un cop feta la crema, els artistes posaran a la venda les seves restes: les cendres, l'esquelet, el vídeo i les fotografies.L'obra s'havia realitzat amb la intenció de ser cremada amb el mateix ànim i intenció amb què es cremen les falles en la cultura popular: "desfer-se d'allò que és vell i del que és corrupte per deixar pas a la novetat". Va ser presentada per Santiago Sierra i Eugenio Merino el febrer de 2019 a l'estand de Prometeogallery di Ida Pisani, que en va realitzar la producció, durant la 38a edició de la fira d'art contemporani ARCO, causant un gran enrenou entre el públic i la premsa. Avui 12 d'octubre ha culminat el seu procés.Santiago Sierra i Eugenio Merino són dos artistes conceptuals contemporanis de gran projecció internacional que realitzen un art polític crític de gran impacte. En aquesta ocasió, van decidir unir els seus esforços i fondre els seus estils per a la producció d'aquesta obra d'art processual que aspira a convertir-se "en un document històric de la seva època, expressant els somnis i els desitjos de gran part de la població de desfer-se d'una institució caduca", segons els seus creadors.Segons han explicat fonts de l'estudi de Santiago Sierra , l'acte ha comptat amb els permisos necessaris en l'àmbit municipal i de Bombers corresponents a la crema d'una falla d'aquestes característiques.

