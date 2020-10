«Visca el rei!» i «govern dimissió!», un 12-O amb pandèmia i crispació

Un 12 d'Octubre sense una desfilada militar pels carrers de Madrid no és el mateix. Però la crisi pandèmica ha imposat la seva llei fins i tot a la celebració de la Hispanitat. El ministeri de Defensa ha suspès la desfilada tradicional per evitar aglomeracions. En el seu lloc, s'ha fet una parada militar a la plaça de l'Armeria del Palau Reial de Madrid. El que sí que no ha faltat és la crispació política. La celebració ha tingut enlloc en un Madrid sota l'estat d'alarma i enmig d'un greu xoc institucional entre Moncloa i la Comunitat de Madrid.Fora de la plaça, un grup de persones s'han encarregat de recordar l'alta temperatura política que es viu al mig del poder de l'Estat. Ho han fet amb crits de "visca el rei!" i "govern dimissió!". De cara a la galeria, tots els protagonistes de la vida política espanyola han kostrat moments d'aparent distensió. Era esperada la salutació entre el presdeint espanyol, Pedro Sánchez, i la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que ha durant uns breus minuts, molt protocol·laris. A la trobada s'hi ha afegit l'alcalde madrileny, el també dirigent del PP José Luis Martínez Almeida.També s'ha pogut veure el rei Felip VI -amb la reina Leizia i les seves filles- ben a prop de tot el govern de coalició, amb els ministres de Podem inclosos, amb el vicepresident Pablo Iglesias al davant. Com també s'han saludat Iglesias i el president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. La processó anava per dins.Aquesta vegada, però, l'acte oficial no ha donat motiu per a moltes de les habituals anècdotes de palau, ja que la pandèmia també ha obligat a suspendre la tradicional recepció al Palau Reial. Només els crits de fora recordaven que Espanya viu un moment de forta tensió política i institucional.Les absències del president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès, i del lehendakari Íñigo Urkullu, eren esperades. Les màximes autoritats de Catalunya i Euskadi no solen assistir a la celebració a Madrid des de fa molts anys. Aquest cop, però, se n'han afegit moltes més d'absències, fruit del coronavirus.En el transcurs de l'acte s'han lliurat condecoracions a sis membres de els forces armades que van participar en l'operació Balmis de combat contra el virus. També han estat homenatjats representants del personal sanitari. Totes les unitats que han passat davant dels reis eren de Madrid, tret d'una brigada de la Legió, que aquest 2020 celebra el seu centenari. Quan es tracta de la Legió, l'Estat sempre fa una excepció.

