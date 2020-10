El Govern fa una crida a reduir l'activitat social per frenar els contagis: «Cal fer sacrificis»

Crida del Govern a reduir l'activitat social al mínim. La consellera de Salut, Alba Vergés, i el vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, han demanat a la ciutadania "sacrificar qualsevol activitat social" prescindible per frenar l'augment de contagis dels darrers dies.En una compareixença des de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Vergés ha reconegut que Catalunya es troba en una situació "crítica" i ha qualificat de "brutal" l'impacte de l'augment de casos sobre el sistema d'assistència primària. En aquest sentit ha demanat fomentar el teletreball i les classes virtuals a les universitats, mesures que van en la línia de les ja anunciades pel secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. A hores d'ara s'ha sabut que Argimon està en quarentena per haver estat en contacte estret amb un positiu. Aquest dilluns el balanç de Salut ja ha situat el risc de rebrot per sobre dels 300 punts i és per això que el Govern ja està treballant en noves mesures per contenir l'expansió del virus. Segons ha assegurat Aragonès, les restriccions s'anunciaran els propers dies però ja avisa que caldrà fer "sacrificis"."O multipliquem les nostres actuacions contra la Covid-19 o la Covid-19 es multiplica. O enfortim la responsabilitat i el compromís individual contra el coronavirus o ens costarà molt més aturar-lo", ha dit el vicepresident en funcions de president. I ha apel·lat augmentar les precaucions en les trobades amb familiars i amics, aquelles on hi ha més tendència a "abaixar la guàrdia".Per altra banda, també s'han anunciat les noves mesures aprovades pel Procicat aquest dilluns i que afecten a 15 municipis del Vallès Occidental. Es demana a la ciutadania d'aquests llocs que es quedin a casa tant com pugui, que redueixi al màxim l'activitat social i limiti els contactes. També es redueix al 50% l'aforament a bars i restaurants i els actes religiosos. En concret, les mesures afecten a Sabadell, Terrassa, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Matadepera, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sentmenat i Viladecavalls.Diumenge el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ja va anunciar que el Govern treballa per demanar a les universitats la supressió de les classes presencials durant quinze dies i que es recomanarà el teletreball a les empreses que hagin fet tornar els treballadors a l'oficina. També va avisar que probablement es tancarien les pistes de bàsquet i els parcs d'adults que es fan servir com a gimnàs, però no els parcs infantils. D'altra banda, està en estudi si s'apliquen noves mesures que afectin bars i restaurants.Vergés també ha anunciat que Salut desplegarà 500.000 tests d'antígens aquesta setmana, que permetran tenir resultats en vint minuts. Els tests s'aplicaran a persones amb símptomes, amb una "sensibilitat i especificitat molt bona" en els cinc primers dies. En paral·lel, Can Ruti, la Vall d'Hebron, Bellvitge i el Banc de Sang i Teixits posaran en marxa una tècnica "pulling"' per detectar nous casos. Els hospitals prendran una mostra de vuit persones i la traduiran en una sola analítica. En cas que el resultat sigui negatiu, es donaran com a negatius les vuit persones de la mostra. Si el resultat és positiu, es faran analítiques individualitzades. "Això permet augmentar molt la capacitat de diagnosi", ha assegurat la consellera de Salut, Alba Vergés.

