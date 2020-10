FOTOS Proclames nazis, salutacions feixistes i apologia del franquisme impune a Barcelona

Manifestants ultres aquest matí al monument de Colom Foto: Ricard Novella Manifestants ultres aquest matí al monument de Colom cremant la imatge de Puigdemont Foto: Ricard Novella

Manifestants ultres aquest matí al monument de Colom Foto: Ricard Novella

Manifestants ultres aquest matí al monument de Colom fent la salutació feixista Foto: Ricard Novella

Manifestants unionistes a l'ofrena floral convocada pel partit d'extrema dreta Vox Foto: Ricard Novella

Ignacio Garriga, candidat de Vox a les eleccions catalanes, durant l'ofrena floral Foto: Ricard Novella



Manifestants unionistes a l'ofrena floral convocada pel partit d'extrema dreta Vox Foto: Ricard Novella

L'exterma dreta ha tornat a manifestar-se impunement pels carrers de Barcelona el 12-O. Manifestats ultres s'han concentrat als peus de l'estàtua de Colom aquest dilluns al matí on han cremat estelades i fotografies dels expresidents Puigdemont i Torra. Ho han fet coincidint amb l'ofrena floral que havia convocat Vox a aquella mateixa hora al mateix punt.Tampoc han faltat els braços alçats fent la salutació feixista i les proclames fent apologia del nazisme i el franquisme. També s'han vist banderes falangistes, i per l'ensenya que alguns portaven a la roba s'identificarien amb el partit Frente: Nacional Identitario, Partido Nacional-Socialista Obrero Español.A l'acte convoca per Vox, on s'ha vist a Ignacio Garriga , el candidat del partit d'extrema dreta a les pròximes eleccions catalanes, hi han assistit unes 200 persones. Totes elles amb banderes d'Espanya i proclamant crits de "Visca el rei".

