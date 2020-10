Un estudi europeu situa Catalunya entre les regions de la UE més exposades a la crisi de la Covid

Catalunya està entre les regions europees més exposades a la crisi econòmica per la pandèmia, segons un estudi del Comitè de les Regions (CoR). Tant la durada del confinament com la dependència del turisme i la importància de les pimes fan que l'economia catalana sigui una de les més sensibles a la recessió. Vist el desigual impacte de la crisi entre les regions de la Unió Europea, el CoR lamenta que els estats no hagin involucrat les autoritats regionals i locals en el fons de recuperació i avisa que l'ús dels fons de cohesió per la pandèmia pot abocar a una "major centralització".Segons l'estudi del CoR sobre l'impacte de la pandèmia en regions i ciutats publicat aquest dilluns, a l'estat espanyol també estan en risc per la crisi Andalusia, Madrid o València, mentre a la resta d'Europa destaca que gairebé totes les regions italianes estan molt exposades a l'impacte econòmic de la Covid-19. Per contra, el nord d'Europa es pot veure beneficiat per la seva bona capacitat d'adaptació davant dels canvis que ha portat la pandèmia, segons el CoR.Catalunya és la tercera regió europea més tocada per la pandèmia per nombre de casos fins al juliol i la quarta en mortalitat. Llombardia i Madrid són les dues regions més afectades si es miren tots dos indicadors.Juntament amb l'estudi el CoR també ha publicat una enquesta sobre la confiança dels ciutadans en les institucions durant la pandèmia. Un 60% dels enquestats a l'Estat desconfia que el govern espanyol prengui les mesures correctes per superar la crisi de la Covid-19. La meitat dels enquestats també recela de les autoritats locals i regionals per sortir de la crisi, mentre que sí que confia en la Unió Europea.D'altra banda, un 75% dels enquestats lamenta que els governs regionals i locals no tenen prou influència a la UE i un 65% creu que el club europeu funcionaria millor si tinguessin més veu. Més de la meitat dels enquestats creu que les autoritats regionals i locals haurien de tenir més pes en les decisions que es prenen a nivell europeu en salut i ocupació.

