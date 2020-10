Detenen un conductor a Llagostera amb 14 quilos de marihuana al cotxe

La policia local de Llagostera (Gironès) ha detingut un home de 24 anys i veí d'Anglès com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Va passar aquest diumenge a la tarda en un control d'accés a la urbanització Selva Brava. En el moment d'aturar el vehicle, el detingut va mostrar-se molt nerviós per la presència policial.Els agents, a més, van notar una forta olor de la droga procedent de l'interior del vehicle. En l'escorcoll, els agents van localitzar tres bosses d'escombraries industrials plenes de marihuana, amb un pes total de 14,8 quilos. Els agents també van comissar 460 euros.El detingut és un veí d’Anglès de 24 anys i nacionalitat espanyola que ha quedat a disposició judicial com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.

