Atac vandàlic al monument dedicat a Lluís Companys situat davant del Teatre de l'Escorxador de Lleida

Imatge del cartell i l'adhesiu que han aparegut damunt del monument dedicat a Lluís Companys situat a la plaça de l'Escorxador de Lleida Foto: ACN

El monument dedicat a Lluís Companys situat davant del Teatre de l'Escoxador de Lleida ha aparegut aquest 12-O amb un cartell amb els colors de la bandera espanyola i de la senyera on s'hi podia llegir "Companys Genocida 8.500 assassinats". Els autors de l'acció també han enganxat un adhesiu amb la bandera espanyola i el lema "Estimem Espanya", segons es pot veure en la imatge publicada per Vox Lleida a les xarxes socials. El cartell i l'adhesiu, però, ja han estat retirats. El monument ha patit en els darrers anys diferents actes vandàlics com ara pintades i, fins i tot, en dues ocasions es van endur el bust de qui fou president de la Generalitat que presideix l'escultura però, posteriorment, va ser recuperat i recol·locat al seu lloc.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor