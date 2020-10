Ignasi Farreres, el rostre amable de Duran

Amb la mort d'Ignasi Farreres, als 81 anys, se'n va una època de l'antiga Unió Democràtica. Exconseller de Treball i exdirigent d'UDC, va ser membre del Govern Pujol durant tres legislatures seguides, entre 1988 i 1999, anys en els quals es va crear, entre d'altres, el Servei Català de Col·locació, l'actual SOC. Però va ser molt més que això.En el llarg mandat de Duran Lleida al capdavant d'Unió, Ignasi Farreres va ser un dels personatges més rellevants. Va formar part d'una galeria de figures que van encarnar un règim dins del partit democristià, i alhora un capítol a banda en l'era pujolista. Home amb profunda vocació política, de tracte cordial i conciliador, i de qui tothom reconeixia conviccions democristianes sinceres, va ser un dels col·laboradors necessaris per a la consolidació de Duran al cim de la formació.Va ser formalment el número dos del partit durant anys, com a vicepresident, secretari general i president del consell nacional, que a Unió equivalia a la presidència representativa del partit. Després de deixar les seves responsabilitats, va mantenir un perfil baix, però va romandre sempre dins d'UDC i va fer costat a Duran en els diversos conflictes interns que va viure la formació, fins arribar a la seva ruptura en ple procés sobiranista.Durant el seu mandat com a conseller, va haver de gestionar l'anomenat "cas Treball", un dels molts afers de corrupció que van esquitxar els governs de Jordi Pujol. Va ser processat junt amb dues persones més per suposada prevaricació al departament que encapçalava, per un desviament, aleshores, de set milions de pessetes en l'elaboració d'uns suposats estudis.Del judici del cas Treball, quedarà una frase de Farreres en la seva primera intervenció, en què va preguntar als presents: "Tan burros se'ns suposa perquè puguin pensar que si sabíem que eren falsificats -els estudis- no els hauríem fet desaparèixer?". El cert és que els informes es van poder trobar, però com va relatar l'advocada de la Generalitat en el judici, "va ser tasca de xinesos". Farreres va ser absolt. Els altres dos processats, l'empresari Víctor Lorenzo Acuña, i l'exdirigent d'UDC Josep Maria Servitje, que era secretari general de Treball en el moment dels fets, van ser condemnats a penes de presó.El març del 2012, el govern espanyol, en aquell moment en mans del PP, va indultar tots dos condemnats, que no van arribar a entrar a la presó.

