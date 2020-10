Òmnium Cultural col·loca senyals de «perill d'Estat» davant edificis militars pel 12-O

Òmnium Cultural ha realitzat una acció a primera hora d'aquest dilluns per assenyalar alguns dels principals edificis militars de Catalunya, amb l'objectiu de denunciar que el 12 d'octubre no hi ha "res a celebrar". L'entitat ha col·locat senyals de 'perill d'Estat' davant la caserna del Bruc de Barcelona, la Comandància Naval, el Govern militar, la caserna de Sant Boi de Llobregat, l'Acadèmia de Talarn del Pallars Jussà i la Subdelegació de Defensa de Girona.Com és habitual, els treballadors de l'entitat cultural segueixen la seva activitat laboral ordinària com un dia laborable més: "No hi ha cap raó per commemorar la festa d'un Estat que vulnera drets i llibertats i obvia i reprimeix els anhels de democràcia i llibertat d'una part molt important de la ciutadania".

