Catalunya votaria massivament república en un referèndum espanyol sobre la monarquia

L'opció republicana arrasaria a Catalunya en un referèndum espanyol amb un 66,5% dels vots. Aquest és el resultat que es desprèn de l'enquesta sobre la monarquia a l'estat espanyol encarregada per la Plataforma de Mitjans Independents, entre la que hi ha Públic Catalunya Plural . El sondeig de 40dB s'ha realitzat a partir de 3.000 entrevistats a tot el territori espanyol, i mostra com només un 14,6% dels catalans votaria a favor de la monarquia, mentre que la resta no sap que triaria, votaria en blanc o directament no hi participaria.El republicanisme també s'imposaria a nivell estatal, però sense aconseguir superar el 50% dels vots: un 40,9% dels ciutadans voldria que Espanya esdevingués república mentre que un 34,9% voldria seguir amb la monarquia. La resta, un 24,2%, no sabria què fer. Tot i no tenir l'aclaparadora majoria que té la república a Catalunya, el resultat mostra la situació en la qual es troba la institució de la corona i el poc suport que desperta entre la població.Els altres territoris republicans són el País Basc i Navarra (el resultat dels quals apareix agrupats a l'estudi) amb més d'un 60% dels vots. En canvi a Madrid, el País Valencià i Andalusia amb prou feines aconsegueix el 30%, sent comunitats on s'imposaria la monarquia.Així mateix, segons l'enquesta, a Catalunya la corona és la institució pitjor valorada, només per damunt de l'Església catòlica. Per contra, al conjunt de l'Estat sí que obté millor puntuació que els partits, sindicats o el Parlament.Sobre si realitzar un referèndum sobre la monarquia, un 47,8% dels ciutadans està a favor que es consulti la forma d'estat, davant d'un 36,1% que la rebutja. Un 16,1% afirma no saber si vol una votació sobre aquesta qüestió.

