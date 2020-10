Estudiants de la UB demanen que es mantinguin les classes presencials

La supressió de les classes presencials universitàries desvirtua l'ensenyament, segons denuncia el grup d'estudiants de la UB Fem-la Pública, que demana mantenir les lliçons als centres. És la reacció a l'anunci del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que es planteja suprimir la presencialitat a les universitats durant quinze dies El col·lectiu d'estudiants ha exigit que es busquin alternatives per fer compatible "el dret a l'educació i el ret a la salut pública col·lectiva". En un comunicat, els estudiants també destaquen que s'ha treballat amb "molt d'esforç" per garantir un retorn segur a les aules.Concretament, recorden que en tot moment s'utilitza la mascareta, es fa ús de gel hidroalcohòlic i es manté la distància de seguretat per evitar la propagació del virus. D'altra banda, denuncien que no s'ha avisat les universitats i que una decisió d'aquesta magnitud "no es pot prendre sense tenir en compte la veu de l'estudiantat i del conjunt de la comunitat universitària".En el comunicat, també es mostren "perplexos" per la "manca d'alternatives al tancament" i suggereixen fer proves massives entre els alumnes, un increment del transport públic i el tancament dels bars i avisen que aquesta situació deixa "a l'estacada" els estudiants amb menys recursos per la bretxa digital. A més, també proposen que s'allarguin els títols de transport tants dies com duri el tancament.

