L'Albufera de València té un dels millors capvespres de l'Estat, segons Condé Nast Traveller

El Parc Natural de l'Albufera, un dels paisatges més emblemàtics del País Valencià, ha estat seleccionat pels lectors de Condé Nast Traveler com un dels millors llocs des d'on gaudir de la posta de sol. Els capvespres en aquest paratge on es conrea arròs han enamorat els participants en un concurs de la popular revista de viatges.Milers de persones es desplacen cada any a passejar prop de l'aiguamoll o a navegar en barca per la làmina d'aigua, un entorn de gran bellesa que destaca per la seva diversitat ecològica i que va inspirar escriptors com ara Vicente Blasco Ibáñez, que hi va ambientar una de les seves obres més populars, Cañas y barro.La segona fase de la votació del millor capvespre de l'Estat s'estendrà fins al 22 d'octubre. L'Albufera competeix contra Cadaqués, el temple de Debod de Madrid o la localitat guipuscoana de San Juan de Gaztelugatxe, entre d'altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor