Agredeixen amb arma blanca i a plena llum del dia un home a la carretera de les Tries d'Olot

Un home ha aparegut ferit per ferides d'arma blanca a plena llum del dia a la carretera de les Tries d'Olot. Els fets han passat pels volts de dos quarts de dues del migdia i ara els Mossos busquen el responsable de l'agressió.Un cop ha arribat el Sistema d'Emergències Mèdiques a la zona han trobat l'home que presentava ferides profundes al braç i la cama. El SEM se l'ha emportat a l'hospital d'Olot on ha quedat ingressat. De moment no hi ha cap detingut i al lloc dels fets no s'hi ha trobat cap arma blanca.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor