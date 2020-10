Desallotgen prop d'un centenar de persones d'una discoteca de Ciutat Vella que exercia sense llicència

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desallotjat aquesta matinada prop d'un centenar de persones d'una discoteca de Ciutat Vella, a Barcelona. El local exercia sense llicència, i per aquest motiu es va aixecar una acta i es van intervenir els equips de so. En total es van comptabilitzar cinc infraccions diferents.En el marc d'aquest operatiu conjunt, els agents dels dos cossos policials també van multar a 62 dels assistents per no complir amb les mesures sanitàries derivades de la Covid-19. Entre les infraccions que es van trobar, aquelles relacionades amb l'ús incorrecte de la mascareta, així com l'incompliment de la distància de seguretat d'un metre i mig.

